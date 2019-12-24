"الصحة": سلامة المرضى خط أحمر.. وسنتخذ العقوبات النظامية مع المقصرين

قالت: لن نقبل أي تقصير أو خلل يؤثر سلبًا في الخدمات التي تسعد الوزارة بتوفيرها

ردّت وزارة الصحة على تقرير "سبق" حول امتناع عمالة نظافة وحراس أمن عن العمل بأحد مستشفيات مكة المكرمة، وأكدت أن سلامة المرضى أولوية، مشددة على أنها ستتخذ العقوبات النظامية مع المقصّرين في أداء حقوق العاملين في مرافقها.

وتفصيلاً، قالت الوزارة: "اطلعنا على ما نُشر في صحيفة (سبق) حول امتناع عمال إحدى الشركات المشغِّلة لمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عن العمل، ونود في البداية أن نؤكد لكم وللقراء الكرام أن سلامة المرضى، والحفاظ على صحتهم، وتجويد الخدمات المقدمة لهم، تعتبر أولوية لدى الوزارة، كما أنها في الوقت نفسه تحرص على حفظ حقوق جميع العاملين في منشآتها الصحية، وحمايتهم، وعدم التهاون في ذلك، ومحاسبة المقصرين، واتخاذ العقوبات النظامية كافة بحقهم، بما يكفل أداء حقوق العاملين نظامًا".

وأضافت: "كما نود التأكيد أن العمل في المستشفى يسير بشكل مُرضٍ، وقد تم سد الاحتياج من خلال الاستعانة بمقاول آخر وفقًا للأنظمة المتبعة".

وأعادت الوزارة التشديد على أن "سلامة المرضى خط أحمر، ولن نقبل أي تقصير أو خلل يؤثر سلبًا في الخدمات التي تسعد (الصحة) بتوفيرها، والحرص على كسب رضاهم، وتلبية احتياجاتهم الصحية، ومحاسبة المتهاونين والمقصرين في خدمتهم".