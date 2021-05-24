إليكم أهم 34 سؤالاً عن "الحجر المؤسسي" للقادمين للمملكة.. و"الطيران المدني" تجيب

تخص المقيمين والأجانب والزيارة وتأشيرات العمل

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الدليل الإرشادي للمسافرين للقادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة والمسافرين غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يعلق القدوم منها وغيرها.

وأبرز الدليل أهم الأسئلة الشائعة التي تغطي كل الاستفسارات لدى كل شخص يريد أن يسافر إلى المملكة وفق الإجراءات النظامية وكانت كالتالي:

1- هل يشترط الحصول على فحص PCR قبل الدخول إلى المملكة؟

نعم يجب تقديم ما يثبت خلـوهم مـن الإصـابة بـالفيروس، كما يشترط على جميع القادمين من غير السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم (8 سنوات) تحليـلاً من جهة موثوقة خارج المملكة لا يتجاوز موعد إجراؤه 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

2- ما أهم الإجراءات الوقائية عند الوصول للمملكة عبر المنافذ الجوية؟

أولاً: المحصنون:

يتم إعفاؤهم من الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي وأيضاً من فحص PCRعند الدخول.

ثانياً: "غير المحصنين من الفئات المستثناة"

في حال عدم وجود أعراض وقت الوصول:

* مراعاة أنظمة دولة القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

- يطبق الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام.

- عمل فحص PCR في اليوم السادس.

- يتم أخذ تعهد عليهم بالتسجيل في تطبيق توكلنا خلال 8 ساعات من الوصول.

ثالثاً: غير المحصنين من غير الفئات المستثناة

- يطبق عليهم الحجر الصحي في منشأة مخصصة (مرفق الحجر المؤسسي) لمدة 7 أيام شريطة خلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة.

- يتم التأكيد عليهم بالتسجيل في تطبيق توكلنا عند وصولهم إلى مقرات الإيواء (الحجر المؤسسي)

- يجب عمل فحص (PCR) مرتين في اليوم الأول وفي اليوم السابع من الوصول إلى المملكة

- تنتهي مدة الحجر لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة ابتداءً من اليوم الثامن.

رابعاً: في حالة وجود أعراض:

- يتم معاملتهم كحالات مشتبه بإصابتها وذلك بعد أن يتم تقييم حالتهم الصحية وأخذ عينة لهم خلال الـ24 ساعة الأولى مـن الوصـول أما في المنافـذ أو في أقـرب مركـز صحي (حسب ما تقرره الصحة العامة بالمنطقة).

- يتم تحديد مكان العزل أما في المنزل أو المستشفى أو في مقرات الحجر الصحي المؤسسي بناء على وضعهم الصحي.

3 -ما هو الحجر الصحي المؤسسي؟

استضافة القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (ممن ينطبق عليهم الحجر الصحي المؤسسي) في مقرات محددة لحجرهم صحيا على نفقتهم الخاصة.

4- ما هو الحجر الصحي المنزلي؟

تقييد نشاطات أو فصل الأشخاص الذين يشتبه بتعرضهم لمصدر العدوى ولا يوجد لديهم أي أعراض أو نتيجة إيجابية، بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون انتشار العدوى ويكون الحجر في المنزل مع توفر اشتراطات معينة.

5- ما هو العزل الطبي المنزلي؟

فصل الشخص المصاب (من نتيجته إيجابية) بطريقة تحول دون انتشار العدوى ويكون العزل في المنزل.

6- من هي الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي من الغير محصنين للقادمين عبر المنافذ الجوية؟

- المواطنـون والمواطنـات وزوجـة المواطـن، وزوج المواطنـة، وأبنـاء وبنـات المواطنـة والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة في هذه الفقرة.

- العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

- مرافق المحصن (المواطن والمقيم) دون ال 18 سنة.

- الوفود الرسمية.

- مــن يحملــون تأشــيرة دبلوماســية والدبلوماســيون وعوائلهــم المقيميــن معهــم والعمالة المنزلية المرافقة لهم.

- طواقم الملاحة الجوية.

- من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

7- ما المقصود بـ"محصن"؟

أولاً: للمواطن والمقيم؟

كل من تظهر حالته محصن في تطبيق "توكلنا"، وتشمل من أكمل جرعتي لقاح (كوفيد-19) كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى أو المتعافي لمدة لا تزيد على (6 أشهر) بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: لغير المواطنين والمقيمين:

من أكمل 14 يوماً منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا (بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة) مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة.

8- متى تنتهي فترة الحجر الصحي؟

تنتهي فترة الحجر لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة ابتداء من اليوم الثامن.

9- ماهي اللقاحات المعتمدة في المملكة لفيروس كورونا؟

اللقاحات المعتمدة هي:" فايزر-بايونتك " جرعتين و"أوكسفورد-أسترازينيكا " جرعتين و"موديرنا" جرعتين و "جونسون آند جونسون" جرعة واحدة.

10 - ما الاشتراطات الصحية للقادمين إلى المملكة؟

- تقديم غير المواطنين فحص (PCR) نتيجته سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة.

- تقديم شهادة تثبت إكمال تلقي جرعات لقاح كورونا بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة وفق المعايير التي تحددها وزارة الصحة.

- في حالة عدم التحصين يجب على القادم التنسيق المسبق مع الناقلات الجوية لحجز أحد باقات الحجر المؤسسي المتاحة.

11- ما المعايير الواجب تحققها في شهادة التحصين عند القدوم إلى المملكة وهل يمكن الاستغناء عن شهادة الفحص والاكتفاء بشهادة التحصين؟

- أن تتضمن تلقي أحد اللقاحات المعتمدة.

- أن تكون الشهادة صادرة أو مصدقة من الجهات الصحية الرسمية في بلد القدوم.

- ألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية من لقاح ذو جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذو جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن 14 يوم ويجب توفر جميع الاشتراطات الصحية ولا يغني أحدها عن الآخر.

12- متى وكيف سيتم التحقق من الاشتراطات الصحية؟

سيتم التحقق من التزام جميع المسافرين بهذه الاشتراطات من قبل الناقلات الجوية قبل الصعود إلى رحلة المغادرة إلى المملكة، كما سيتم التحقق عند الوصول إلى المنافذ الجوية في المملكة.

13- ماذا سيحدث في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وهل سيتم الاكتفاء فقط بتطبيق توكلنا لتوضيح الحالة الصحية للمسافرين على الرحلات الدولية دون الحاجة لتقديم شهادة PCR؟

- يجب على الناقلات الجوية عدم السماح بالمغادرة إلى المملكة في حالة عدم استيفاء الاشتراطات وإذا ثبت عند الوصول إلى منافذ المملكة عدم صحة الوثائق المقدمة أو عدم وجودها سيتم إعادة المسافر إلى الجهة التي قدم منها ويستخدم تطبيق توكلنا للمسافر على الرحلات الداخلية فقط أما الرحلات الدولية وفقا للاشتراطات التفصيلية المعلنة.

14- هل التطبيق للمواطنين وللمقيمين؟

نعـــم

15- هل يمكن السفر داخل السعودية دون اخذ اللقاح؟

يجب أن تكون حالته الصحية في توكلنا من الحالات المسموح لها وهي: "لم تثبت إصابته - محصن بكل أنواعه" ليتمكن من السفر.

16- الأجانب المسافرون في رحلات داخلية هل يشترط عليهم تحميل "توكلنا"؟

ينطبق "توكلنا" على جميع المسافرين على الرحلات الداخلية.

17- هل يشترط للمسافر الأقل من 15 عاماً أن يكون لديه تطبيق مستقل لـ"توكلنا"؟

يمكن لمن عمره أقل من 15 سنة التسجيل بحساب مستقل في "توكلنا" أو الاكتفاء بعرض حالته الصحية من حساب أحد الوالدين.

18- المسافر القادم من الخارج كيف يمكنه التسجيل في تطبيق توكلنا وهو لا يملك رقم سعودي؟

- التسجيل للزائرين يتطلب التواجد داخل المملكة وإدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، تحديد الجنسية، ثم إدخال رقم الجوال وكلمة مرور وعند التسجيل يمكن ادخال رقم جوال غير سعودي.

19- المسافرون الذين لا يملكون جوالات ذكية أو لا يستخدمون هواتف ذكية أو لا يمكنهم الاتصال بشبكة إنترنت كيف سيتم التعامل معهم في تطبيق "توكلنا"؟

- يتطلب تطبيق "توكلنا" أجهزة ذكية للاستفادة من خدماته، ويتوفر حالياً فقط لأنظمة تشغيل أبل iOS وأندرويد Android وهواوي ويمكن التسجيل في توكلنا والاستفادة من خدماته عبر موقع "توكلنا" الإلكتروني.

20- هل هناك بدائل للتطبيق مثلاً رسالة SMS في حالة تعطلت شبكة الاتصال في صالة المطار؟

- عند انقطاع اتصال الإنترنت فإن لون ووصف الحالة الصحية للمستخدم وتاريخ ووقت آخر تحديث في تطبيق توكلنا يبقى ظاهر لمدة 48 ساعة، بعد ذلك يتحول إلى اللون الرمادي.

21- هل سيكون في تطبيق "توكلنا" معلومات جواز السفر؟

"توكلنا" يقدم خدمة عرض بيانات جواز السفر في لوحة بيانات المستخدم والتي تعرض قائمة بالجوازات في حال وجود أكثر من نوع.

22- هل المقيم المحصن جرعة أولى أو محصن متعافي يلزمه فحص PCR عند القدوم وحجر مؤسسي؟ أو حجر منزلي فقط ومن غير PCR؟

- المحصنون لا يُطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم.

23- هل يلزم غير المحصن المسافر بتأشيرة خروج وعودة (حجر صحي مؤسسي أو حجر منزلي)؟

- يلزمه حجر صحي مؤسسي.

24-هل يخضع للحجر المؤسسي للقادمين لمن هم دون 18 عاماً من دون أسرهم ومن في حكمهم من الأطفال؟

- الأشخاص دون 18 عاماً المرافقون لمقيم محصن في حالة عدم التحصين يطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع عمل فحص PCR في اليوم السادس، يستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.

- المرافقون لمقيم غير محصن في حالة عدم التحصين يطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المؤسسي لمدة 7 أيام مع عمل فحصين (PCR) خلال 24 ساعة، وفي اليوم السابع، يستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.

25- من هم مقدمو الخدمة المعتمدون لاختبارات PCR؟

اعتمدت هيئة الصحة العامة 60 مختبراً صحياً لإصدار شهادة فحص كورونا في مختلف مناطق المملكة.

26- كيف يتم التحقق من تسجيل الوصول الفعلي إلى موقع الحجر الصحي؟

بناءً على المعلومات الواردة من مرفق الإيواء يكون ذلك.

27- كيف سيتم التحقق من صحة سجلات التطعيم في البلدان المختلفة؟ (مزيج من الورق والرقمي)؟

- يتم التحقق من مطابقة الشهادات للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة من قبل شركات الطيران قبل السماح للمسافر بصعود الطائرة المغادرة للمملكة،كما يتم التحقق عشوائيا من قبل وزارة الصحة عند الوصول إلى منافذ المملكة.

28- كيف سيتم التحقق من صحة شهادات PCR المختلفة؟ (مزيج من الورق والرقمي)؟

- يتم التحقق من مطابقة الشهادات للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة من قبل شركات الطيران قبل السماح للمسافر بصعود الطائرة المغادرة للمملكة، كما يتم التحقق عشوائيا من قبل وزارة الصحة عند الوصول إلى منافذ المملكة.

29-هل يوجد منصة رقميه تحتوي على أماكن الحجر المؤسسي بالإضافة إلى مراكز الفحص؟

قامت وزارة السياحة بإطلاق منصة تحتوي على بيانات المنشآت المرخصة (لعمل الحجر المؤسسي) وتم تعميمها من قبل هيئة الطيران المدني على الشركات الطيران بحيث يكون دورها التعاقد مع هذه المنشآت لتتكفل بعملية نقل المسافرين إلى المحاجر الصحية.

30- هل ستطبق إجراءات الحجر المؤسسي على من أخذ جرعة واحدة من اللقاح عند عودته للمملكة عبر المنافذ الجوية؟

- المواطن: لا يطبق عليه الحجر المؤسسي.

- لغير المواطن: لا، شريطة أن تظهر حالته محصن في تطبيق (توكلنا)، ويشمل ذلك من أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى يراعى في الحالات السابقة الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي.

- غير المحصنين يطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المؤسسي لمدة 7 أيام مع عمل فحصين (PCR) خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع.

- إذا كانت حالة المقيم على تطبيق توكلنا "مصاب متعافي" شريطة أن يكون تاريخ التعافي لا يزيد على 6 أشهر بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

31- كيف يثبت القادم عبر المنافذ الجوية والمحصن بجرعتين أنه محصن حتى يتم استثناؤه من الحجر المؤسسي؟

من خلال تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة، ومنها أن تكون الجرعات بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

32- المقيم المحصن بجرعة واحدة وحالته على تطبيق توكلنا محدثة، هل تنطبق عليه إجراءات الحجر المؤسسي عند عودته عبر المنافذ الجوية؟

لا.

33- العمالة المنزلية غير محصنة المرافقة للمقيم أو المواطن عبر المنافذ الجوية هل يشملهم الحجر المؤسسي؟

في حال كان المواطن أو المقيم محصن، فيطبق على مرافقيهم من العمالة المنزلية غيـر المحصنة الحجـر الصحـي المنزلي لمـدة 7 أيـام وأن يتـم إجراء فحـص PCR لهـم فـي نهايـة مـدة الحجـر ً ابتداءً مـن اليـوم السـادس مـع تطبيـق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحـة.

34- هل ستطبق إجراءات الحجر المؤسسي على المتعافي من كورونا وهو خارج المملكة عند عودته عبر المنافذ الجوية؟

- نعم، ستطبق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على المصاب المتعافي القادم عبر المنافذ الجوية، إلا في حال كان من ضمن الحالات المستثناة المذكورة سلفا

ودعت الهيئة عموم المسافرين الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي، إلى تحميل الدليل والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

كما أتاحت الهيئة الاطلاع على الدليل " يوجد بالمرفقات"