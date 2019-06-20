"مدير جامعة طيبة" يطلع على التجربة التعليمية في الهيئة الملكية بالجبيل

تعرف والوفد المرافق على المركز الاقتصادي للمدينة وعرض مرئي لقصة إنشائها

زار مدير جامعة طيبة رئيس مجلس إدارة شركة وادي طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، والوفد المرافق له مدينة الجبيل الصناعية ، بهدف الاطلاع على التجربة التعليمية بمدينة الجبيل الصناعية وتعزيز العلاقة والتعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة.

وكان في استقبال وفد جامعة طيبة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل مصطفى المهدي، حيث اطلع الوفد على عرض مرئي يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة.

عقب ذلك تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشروعات الهيئة الملكية من خلال جولة في مركز الزوار تعرف من خلالها على أبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر والتي تعد الأضخم على مستوى العالم.

وتعرف الوفد الزائر أيضًا على المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية والذي يتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات فضلاً عن اشتماله لوسط تجاري للمصانع العاملة وللمناطق المجاورة، كما استمع الوفد إلى شرح مفصل عن مدينة رأس الخير الصناعية وخطط التوسع المستقبلية والتي تزخر بعددٍ من مصانع شركة معادن مثل مصنع الفوسفات، وصناعات الألمنيوم والصناعات التحويلية القادمة في هذه المدينة الواعدة.

وفي ختام جولتهم قام الوفد بزيارة لكلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني؛ للاطلاع على المخرجات التعليمية والتعرف على الجوانب الأكاديمية والبحثية التي تمتلكها المرافق التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل.