البلجيكي "فان جيلز" بطلًا للمرحلة الرابعة من طواف السعودية 2022

السباق انطلق مطلع فبراير الجاري في محافظة العلا.. بتنظيم "الرياضة"

اختتمت، أمس، المرحلة الرابعة من النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022" للدراجات، الذي انطلق مطلع فبراير الجاري في محافظة العلا، بتنظيم وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات.



وانطلقت المرحلة من المتنزه الشتوي، واختتمت في مطل حرة عويرض؛ حيث تُوج فيها الدراج البلجيكي مكسيم فان جيلز من فريق "لوتو سودال" البلجيكي، بعد قطعه المسافة الإجمالية البالغة 149.3 كيلومترًا، بزمن قدره 3:32:39 ساعات، فيما حل ثانيًا الدراج السلوفاكي لوكا ميزجيك من فريق بايك إكسينج – جيكو الأسترالي، وجاء ثالثًا البلجيكي تيم ديكليرك من فريق كويك ستيب ألفا فينيل البلجيكي، فيما يتصدر الترتيب العام بنهاية هذه المرحلة البلجيكي مكسيم فان جيلز، يليه الدراج الكولومبي سانتياغو سانشيز، وحل ثالثًا البرتغالي روي كوستا.



من جهته أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات نائب رئيس الاتحاد العربي للدراجات الدكتور وجيه عزام باستضافة المملكة للنسخة الثانية من السباق، مؤكدًا نجاح السباق من خلال التنظيم المميز لوزارة الرياضة.



ولفت إلى أن اختيار العلا لتكون مقرًّا لإقامة هذا السباق العالمي هو نظير ما تتميز به من حضارة تاريخية ومناظر خلابة وأجواء ساحرة، حظيت بإعجاب جميع المتسابقين.