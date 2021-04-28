الفلبين تمدد الإغلاق في العاصمة وأقاليم مجاورة بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية 6895 إصابة إضافية بمرض كوفيد 19 اليوم

مددت الفلبين الإغلاق لمدة شهر في منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة لمدة أسبوعين آخريْن في الوقت الذي بلغ فيه العدد الإجمالي لحالات مرض كوفيد 19، أكثر من مليون حالة.

وأعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، في خطابه الأسبوعي المتلفز، أن القيود المفروضة في مانيلا الكبرى وأقاليم بولاكان وريزال ولاجونا وكافيت؛ ستظل سارية المفعول حتى 14 مايو.

وأضاف دوتيرتي أن الإغلاق في إقليمي كيرينو وأبرا الشماليين ومدينة سانتياجو في إقليم كاجايان فالي؛ سيظل ساري المفعول طوال شهر مايو.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية 6895 إصابة إضافية بمرض كوفيد 19 اليوم؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى مليون و204 آلاف و95 حالة. وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 115 إلى 17031.