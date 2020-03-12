"الصحة": إجمالي حالات #كورونا المؤكدة بالمملكة حتى الآن 45 حالة

متحدث الوزارة: جهود استباقية لمختلف الجهات للتعامل مع الفيروس

أكد متحدث وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي حالات #كورونا المؤكدة حتى الآن بالمملكة 45 حالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن هناك جهوداً استباقية لمختلف الجهات للتعامل مع الفيروس.

وقال: جميع الحالات المسجلة تخضع للحجز الصحي، وتحت الرعاية المركزة، وإجمالي المفحوصين حتى الآن يتجاوزون 4300 شخص.

وتابع: إجمالي المخالطين للحالات المصابة بلغ 2500 شخص حتى الآن، وسعداء بشفاء أول حالة مصابة بالفيروس، وجميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية وتخضع للحجر الصحي.
وأضاف متحدث "الصحة": الكمامات فقط تُستخدم للشخص المريض فترة العزل المنزلي، وهي مهمة جداً لحماية الآخرين من أفراد الأسرة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 03:44 PM

متحدث الوزارة: جهود استباقية لمختلف الجهات للتعامل مع الفيروس

"الصحة": إجمالي حالات #كورونا المؤكدة بالمملكة حتى الآن 45 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد متحدث وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي حالات #كورونا المؤكدة حتى الآن بالمملكة 45 حالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن هناك جهوداً استباقية لمختلف الجهات للتعامل مع الفيروس.

وقال: جميع الحالات المسجلة تخضع للحجز الصحي، وتحت الرعاية المركزة، وإجمالي المفحوصين حتى الآن يتجاوزون 4300 شخص.

وتابع: إجمالي المخالطين للحالات المصابة بلغ 2500 شخص حتى الآن، وسعداء بشفاء أول حالة مصابة بالفيروس، وجميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية وتخضع للحجر الصحي.
وأضاف متحدث "الصحة": الكمامات فقط تُستخدم للشخص المريض فترة العزل المنزلي، وهي مهمة جداً لحماية الآخرين من أفراد الأسرة.

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