تنبيه للمركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً- مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 05:14 PM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تنبيه للمركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً- مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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