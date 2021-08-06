تنبيه للمركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً- مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.