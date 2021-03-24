متطوعون ومتطوعات في أسواق مكة لنشر الوعي بخطر "كورونا"

تماشيًا مع جهود مكافحة الفيروس وحفاظًا على الصحة العامة

نفّذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، أمس جولةً ميدانيةً على الأسواق والمراكز التجارية بمكة المكرمة، بمشاركة أكثر من 50 متطوعًا ومتطوعة؛ تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كورونا" وحفاظًا على الصحة العامة.

ويحرص المتطوعون والمتطوعات على سلامة زوار المجمعات والمراكز التجارية، ونشر ثقافة الوعي في المجتمع للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

وتتمثل جهودهم في: تكثيف الجانب الرقابي والتوعوي، وتقديم النصائح والإرشادات الصحية، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، والتعاون مع مراقبي البلديات الفرعية بالعاصمة المقدسة في الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية.