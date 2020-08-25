البرازيل تسجل 565 وفاة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

قالت وزارة الصحة في البرازيل يوم الاثنين إنها سجلت 17078 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و565 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحتى الآن سجلت البرازيل ثلاثة ملايين و622861 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد؛ في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 115309 حالات.