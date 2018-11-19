بالفيديو.. قطعة من صاروخ فضائي تظهر بسماء السعودية وتشاهَد بعدد من الدول العربية

أُطلق قبل يومَيْن متجهًا لمحطة الفضاء الدولية

أكد مركز الفلك الدولي رصده "قطعة من صاروخ فضائي"، شوهدت في سماء السعودية من أجزاء واسعة منها مساء اليوم الاثنين، كانت قد قطعتها من جهة الغرب، بالضبط بين ينبع وتبوك. ومن هذه المنطقة دخلت السعودية من الغرب، واتجهت إلى الشمال الشرقي قليلاً جنوب عرعر، حتى أن سقوطها شوهد بداية من جدة وعرعر وطبرجل.

وتفصيلاً، أوضح لـ"سبق" مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، أن ما تمت مشاهدته كان عبارة عن قطعة من صاروخ فضائي.

وقال: كلمة قمر صناعي هذه كلمة عامة، تطلق على أي شيء صناعي يدور حول الأرض، سواء كان قمرًا صناعيًّا فعالاً بالمعنى المفهوم لدى الناس للقمر الصناعي، أو كان عبارة عن حطام فضائي، أو كان عبارة عن قطعة من صاروخ فضائي، وكلها تسمى قمرًا صناعيًّا.. وهي في الحقيقة عبارة عن قطعة من صاروخ فضائي. وهذا الصاروخ الفضائي أطلق أمس الأول قبل يومين، وكان عبارة عن قمر صناعي متجه لمحطة الفضاء الدولية.

وبيَّن الفلكي "عودة" أن هذا القمر الصناعي يتكون من مراحل عدة، وأن هذه القطعة التي سقطت اليوم هي المرحلة الثانية من الصاروخ، وقطرها 2.7 متر، وطولها 6.7 متر، وكتلتها فارغة 2400 كيلوجرام. مؤكدًا متابعتهم في مركز الفلك الدولي هذا الحدث.

وزاد بقوله: بطبيعة الحال نحن نتابع دائمًا سقوط الأقمار الصناعية. وقبل السقوط بساعتين أرسلنا تنبيهًا للفلكيين الموجودين في الوطن العربي؛ لأنه تبين لنا أن هناك مناطق عدة، يمكن أن يقع فيها القمر الصناعي، وليس فقط السعودية، منها: السودان - السعودية - العراق – مصر، وأن السقوط من الممكن أن يشاهَد من هذه الدول، إضافة للأردن أيضًا التي كان يشاهَد منها، وأنه لا يمكن تحديد موعد السقوط بالضبط.

وأشار إلى أن الموقع الذي كان يُتوقَّع سقوط القمر الصناعي فيه هو السودان، وذلك قبل دقيقتين من مشاهدته في السعودية. بمعنى أنه كان يُتوقع السقوط بالضبط في الساعة الـ7:38 مساء اليوم، ويكون فوق السودان، لكن تأخر سقوطه نحو دقيقة إلى دقيقتين، وطبعا القمر الصناعي سريع، وخلال الدقيقتين هذه أصبح فوق السعودية، ووقع بعد الـ8:38 تقريبًا. بمعنى أنه شوهد بتوقيت السعودية عند الـ7:38، واستمرت مشاهدته حتى تقريبًا الساعة الـ7:40 في آخر السعودية.

وبيَّن مدير مركز الفلك الدولي أن تلك القطعة من الصاروخ الفضائي قطعت السعودية من جهة الغرب، بالضبط بين ينبع وتبوك، ومن هذه المنطقة دخل السعودية من الغرب، واتجه إلى الشمال الشرقي قليلاً جنوب عرعر، وثم دخل فوق السعودية طبعًا. والمناطق التي شاهدت السقوط في بدايته هي (جدة، عرعر وطبرجل)، ويتوقع أن تردنا تقارير بعد قليل بأن من في حائل وفي المدينة المنورة شاهدوا السقوط، كذلك من في الأردن من المفروض أنهم شاهدوا السقوط، كذلك ربما تصل تقارير بعد قليل بأن أجزاء من فلسطين شاهدت السقوط. وقال: أنا أتوقع أجزاء من العراق أيضًا شاهدت السقوط.

وأشاد الفلكي "عودة" بالتنسيق والمتابعة التي تمت بينه وبين ملهم بن محمد هندي الفلكي، الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء السعودي، وجهده المشكور في متابعة ذلك الحدث.