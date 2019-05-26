"الفيفا" يهنئ النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان

قدم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة لإدارة النصر واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير بمناسبة تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعبّر انفانتينو عن صعوبة المنافسة في الدوري والعمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي.



جاء ذلك في خطاب تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم وبثه النادي عبر حسابه في تويتر.