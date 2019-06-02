بالصور.. المملكة تفوز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية بموريتانيا

مرشح الشؤون الإسلامية "باسل بلال نور ولي" تسلم جائزة رئيس الجمهورية

حقق مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الطالب باسل بلال نور ولي، من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، المركز الأول في المسابقة الدولية على جائزة رئيس جمهورية موريتانيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده، في دورتها الحالية المقامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1440هـ، بمشاركة وفود دول شملت إضافة إلى موريتانيا، المغرب وتونس والجزائر والسينغال والنيجر وتركيا ومصر ومالي.

وسلم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد أحمد ولد أهل داود جائزة المركز الأول في المسابقة لمرشح وزارة الشؤون الإسلامية الطالب "باسل ولي"، الذي تميز بجودة الحفظ وحسن التلاوة والتجويد، مما أهله لتمثيل المملكة في هذه المسابقة الدولية والفوز بجدارة في ختامها ونيل جائزة رئيس الجمهورية الموريتانية والبالغ قيمتها 300 ألف أوقية موريتانية.

جاء ذلك خلال مراسم الحفل الختامي لأعمالها والتي أقيمت بالعاصمة نواكشوط يوم أمس بحضور عدد من الوزراء والعلماء ورؤساء البعثات والوفد المشاركة.

وأكد الوزير الموريتاني "أحمد ولد أهل داود" أن تنظيم هذه المسابقة يجسد بجلاء مستوى الاهتمام الكبير والعناية الخاصة التي يوليها الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لحملة كتاب الله تعالى وحرصه على أن تظل مضامينه قدوة للمجتمعات والشعوب ونموذجًا حيًا يحتذى في البناء والإعمار ونشر المحبة والتسامح.

من جانبه هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على هذا النجاح والتميز، والتتويج المستحق، مؤكداً أن الوزارة دأبت على العناية والرعاية للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، والتي أسهمت في تخريج جيل متألق في العناية بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوة وتجويداً.. كما سأل الله للمتسابق مزيداً من التوفيق والنجاح.

وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة، الذي يتابع ويدعم مشاركات الجمعيات السعودية لتحفيظ القرآن لكريم بالمحافل الدولية والمنافسات العالمية في المسابقات القرآنية، حيث حققت مشاركات المملكة العديد من الجوائز العالمية في هذا المضمار.