"كورونا" يضرب المغرب بعنف.. ويصيب 3387 شخصًا جديدًا

إجمالي الحالات يرتفع إلى 160333

سجّل المغرب 3387 إصابة و41 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء) أن إجمالي المصابين وصل إلى 160333، فيما بلغ عدد الوفيات 2726 حالة.

وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 133959.