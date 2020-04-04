عدد مصابي كورونا يقفز فوق المليون و100 ألف.. هنا آخر التطورات بـ 15 دولة

في وقت يسعى العالم فيه جاهداً لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة 59 ألف شخص

تخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم، حاجز المليون و100 ألف، في وقت يسعى العالم فيه جاهداً؛ لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 59 ألف شخص حول العالم.

ووفق آخر إحصاءات الفيروس عبر العالم، فقد سجل عدد المصابين 1118559 والمتعافين 229250 والوفيات 59226 حالة، وذلك وفق بيانات نشرها موقع "سكاي نيوز"، ويتم تحديثها تلقائياً على مدار اليوم.

وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء الذي تعافى منه أكثر من 229 ألف شخص، كما أنها تحرص على تغيير إستراتيجياتها الرامية لوقف تفشي المرض، وذلك بتعديل إجراءاتها الاحترازية وفق المتغيرات.

وتشكل الولايات المتحدة أكثر دولة سجّلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932).

وفي السطور الحالية نستعرض تطورات الفيروس في:

ليبيا

سجّلت ليبيا 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 17 حالة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، تسلّم 20 عيّنة للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتثبت التحاليل المعملية أن 6 حالات منها إيجابية، بينما الـ 14 حالة الأخرى سلبية.

كوريا الجنوبية

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 10156 حالة بعد تسجيل 94 إصابة جديدة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية؛ نقلاً عن مركز تدابير الحجر الصحي، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 94 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ومن بين حالات الإصابة الجديدة 48 حالة كانت في كل من العاصمة سيئول وإقليم كيونج كي.

وبلغ عدد الوفيات 177 حالة حتى الآن بزيادة قدرها 3 حالات عن اليوم السابق.

وزاد عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بعد تعافيهم تماماً، بمقدار 304 أشخاص؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6325 شخصاً.

أفغانستان

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أفغانستان إلى 299 حالة.

وذكرت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم، أن الحالات المؤكدة سُجلت في مختلف أنحاء الأقاليم الأفغانية.

وأوضحت تقارير أن الفيروس أودى بحياة ستة أشخاص في أفغانستان، بينما تعافى 10 آخرون على الأقل.

باكستان

وقعت الحكومة الباكستانية اتفاقاً مع البنك الدولي؛ للحصول على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية، اليوم، أن الاتفاقية تم التوقيع عليها في إسلام أباد بحضور وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني حماد أظهر؛ مضيفاً أن هذا المبلغ سيتم استخدامه في مشروع الاستجابة لوباء كورونا في باكستان؛ لتعزيز جهود التعامل مع جائحة كورونا.

الصين

أعلنت الصين 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 41، وعدد المصابين يصل إلى 7589؛ من بينهم 115 في حالة حرجة.

الهند

قالت وزارة الصحة الهندية، السبت، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 68، في حين وصل تعداد الإصابات بالمرض إلى 2902 بعد تسجيل 601 إصابة جديدة.

الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 11 حالة من المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 93.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها رصدت 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالي الحالات إلى 985، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع يومي في عدد الإصابات منذ رصد أول حالة في فبراير.

روسيا

أكّدت روسيا تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ مجموع الإصابات إلى 4149، هذا إلى جانب تسجيل 4 وفيات بالوباء؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 34.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 508، وعدد الوفيات يصل إلى 17.

الفلبين

أعلنت الفلبين تسجيلها 29 وفاة و385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

العراق

كشف مراسل "سكاي نيوز عربية" عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار بالعراق.

سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 252.

المغرب

تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 735.