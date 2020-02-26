"كورونا" يحوّل إيران إلى بؤرة وباء والمرض يزحف لسكن الجامعيين

"الصحة" الإيرانية تواجه اتهامات في الداخل بالتستر على المرض حتى تفشيه

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في إيران عباس نيك روش؛ أن نتائج تحاليل شخصين متوفيين في مدينة ساوه في الشمال جاءت إيجابية لمرض كورونا؛ لترتفع بذلك أعداد المتوفين من جرّاء فيروس كورونا المستجد في هذا البلد، إلى 16 شخصاً، بينما أُصيب نحو 95، وفقاً لوزارة الصحة الإيرانية.

وتتسارع وتيرة انتشار "كورونا" في إيران وتمتد إلى السكن الطلابي في الجامعات، وكشف مساعد شؤون الطلبة في جامعة خواجه نصير طوسي؛ عن إصابة طالب في هذه الجامعة بـ "كورونا"، ويخضع للحجر الصحي الآن، وأكّد إخلاء جميع المساكن الطلابية لهذه الجامعة وتم إخضاع المخالطين له في غرفته للحجر الصحي.

ووفق "اليوم السابع" في معرض تعليقه على سرعة انتشار المرض في بلاده، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني "لا ينبغي إثارة الخوف في نفوس الناس ولابد من التكافل"، لافتاً إلى وجود منتفعين يستغلون هذا المرض في إيران لاحتكار الكمامات ومواد التعقيم، قائلاً "أمر خطير جداً أن يتم استغلال هذا المرض للانتفاع الشخصي".

وتواجه "الصحة" الإيرانية اتهامات في الداخل بالتستر على المرض حتى تفشيه في مدن مختلفة بداية من مدينة قم القريبة جداً من طهران، وتبقى إيران البلد الثاني بعد الصين في دائرة خطر تفشي هذا الفيروس القاتل وبؤرة محتملة لانتشاره إلى بلدان الجوار الخليج العربي، وذلك بعد حالات الإصابة المؤكّدة التي أعلنتها بلدان الخليج التي جاءت من إيران.