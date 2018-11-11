هطول أمطار غزيرة على فيفاء مصحوبة بزوابع رعدية

"البلدية" أعلنت جاهزيتها بفريق عمليات يعمل على مدار الساعة

يستمر في هذه الأثناء هطول الأمطار الغزيرة على محافظة فيفاء، حيث بدأت الأمطار قبيل المغرب مصحوبة بزوابع رعدية.

من جانبها أعلنت بلدية فيفاء جاهزيتها بفريق عمليات يعمل على مدار الساعة لمباشرة أي بلاغ عند وجود انهيار أو انقطاع للطرق.