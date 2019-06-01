إدارات "المدني" بمكة ترفع وتيرة العمل للتأكد من اشتراطات السلامة بالمواقع كافة

مع اقتراب عيد الفطر وتزايد الزوار على أماكن الترفيه ومناطق المهرجانات

رفعت دوريات السلامة في إدارات الدفاع المدني في محافظات منطقة مكة المكرمة كافة من وتيرة عملها في الكشف الميداني على المواقع كافة التي يرتادها المواطنون والمقيمون والزوار، بدءًا من دور الإسكان إلى مواقع الترفيه والأسواق ومناطق المهرجانات في المحافظات كافة.

جاء ذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة دون إخلال أو تهاون، وبخاصة في هذه الفترة المهمة من العام منذ دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقُرب ليالي عيد الفطر لهذا العام ١٤٤٠ هـ.

وقال العقيد سعيد سرحان، الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة: سيتم الإغلاق إذا تأكد وجود الخطر، أو ما يشكل خطورة على الأرواح؛ لينعم الجميع بالأمن والسلامة.

وأضاف: بدأت فِرق الدفاع المدني المعنية بالسلامة العامة أعمالها منذ دخول شهر رمضان المبارك وفق خطة عمل بهذا الشأن، ترتفع وتيرتها مع مرور أيام الشهر الفضيل حتى الانتهاء من أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن منطقة مكة المكرمة التي تتشكل من سبع عشرة محافظة تعمل إدارات الدفاع المدني فيها وفق خطة موحدة، تصدر وتعتمد من مديرية المنطقة، وتختلف باختلاف المحافظة من حيث إقبال الزوار عليها من مناطق السعودية، وعدد السكان والمساحة الجغرافية لها، وتتفق في الهدف العام نحو تحقيق الأمن والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات.

وقال "سرحان" إن مدني منطقة مكة المكرمة في ظل الجهود المبذولة، والعمل على مدار الساعة، يدعو المواطنين والمقيمين إلى اتباع اشتراطات السلامة في المواقع العامة وأماكن الترفيه بأشكالها كافة، ومتابعة الأطفال، وعدم تركهم في ظل اندفاعهم برغبة البحث والاطلاع في مواقع قد تشكل لهم خطورة، سواء في مواقع التسوق أو في الاستراحات والكبائن ودور السكن.. متمنين للجميع السلامة. وكل عام والجميع بألف خير.