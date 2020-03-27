لمواجهة كورونا.. أمانة الشرقية تركّب كاميرات حرارية بأسواق النفع العام

لقياس درجة حرارة المتسوقين والباعة ضمن إجراءات التصدي للفيروس

بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تركيب خمس كاميرات حرارية في أسواق النفع العام، حيث تم وضع أول كاميرا حرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بهدف قياس درجة حرارة المتسوقين والباعة، للحد من انتشار فيروس "كورونا "

وذكرت أمانة المنطقة الشرقية في بيان صحافي، أنه استمرارًا للإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا "، فقد قامت أمانة الشرقية بتركيب الكاميرات الحرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام، ومن ثم سيتم تركيب باقي أجهزة الكاميرات في أسواق النفع العام في المنطقة، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

وأكدت الأمانة أن جهاز الكاميرا الحرارية يقوم بفحص ٢٤ شخصًا في الثانية الواحدة من المتسوقين والباعة قبل دخولهم الى السوق، وفي حال رصد أي ارتفاع لدرجة حرارة لأي متسوق أو بائع فإنه يمنع من دخول السوق ويتم إشعاره بضرورة مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى.

وقامت إدارة الأسواق بالأمانة بتخصيص مدخل رئيسي لسوق الخضار والفواكه المركزي ووضع جهاز الكاميرا الحرارية عند هذا المدخل لتتمكن من قياس درجة حرارة جميع المتسوقين والباعة، إضافة إلى أنه تم توفير كمامات طبية وقفازات ومعقمات لجميع المتسوقين والباعة عند المدخل.

وشددت الأمانة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المتواصلة لمواجهة فايروس "كورونا" وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي أسواق النفع العام.