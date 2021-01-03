مكة.. ضبط 615 مخالفة على منشآت غير ملتزمة بالتوطين والاحترازات

جولات نفّذها فرع "الموارد البشرية" بلغت 4052 جولة.. والصدارة لجدة

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، ممثلاً في إدارة التفتيش على المنشآت التجارية بالمنطقة، عن ضبط 615 مخالفة؛ حيث بلغ عدد الجولات 4052 جولة.

وشملت الجولات التفتيشية، محافظات جدة بواقع 1702 جولةً ضُبطت خلالها 295 مخالفة، والطائف 755 جولة ضُبطت خلالها 134 مخالفة، والعاصمة المقدّسة 1241 جولة ضُبطت خلالها 153 مخالفات، والقنفذة 354 جولة ضُبطت خلالها 33 مخالفة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية؛ للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.