الولايات المتحدة تسجّل 797216 إصابة جديدة بكورونا و2,991 وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 797216 إصابة جديدة و2,991 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 62538796 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 840286.
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إجمالي الإصابات 62538796 حالة والوفيات 840286 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 797216 إصابة جديدة و2,991 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 62538796 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 840286.