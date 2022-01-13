الولايات المتحدة تسجّل 797216 إصابة جديدة بكورونا و2,991 وفاة

إجمالي الإصابات 62538796 حالة والوفيات 840286 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 797216 إصابة ‏جديدة ‏و2,991 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 62538796 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 840286.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 11:46 PM

إجمالي الإصابات 62538796 حالة والوفيات 840286 شخصًا

الولايات المتحدة تسجّل 797216 إصابة جديدة بكورونا و2,991 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 797216 إصابة ‏جديدة ‏و2,991 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 62538796 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 840286.‏

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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