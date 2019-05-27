ولي عهد المملكة الأردنية يصل جدة

وصل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 04:09 PM

ولي عهد المملكة الأردنية يصل جدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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