رجال الأمن يباشرون تطبيق منع التجول ابتداءً من السابعة مساءً

حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار "كورونا"

يباشر رجال الأمن، مساء اليوم الاثنين، تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً.

ويأتي ذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

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23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 03:00 PM

حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار "كورونا"

رجال الأمن يباشرون تطبيق منع التجول ابتداءً من السابعة مساءً

عبدالله البرقاوي

الرياض

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يباشر رجال الأمن، مساء اليوم الاثنين، تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً.

ويأتي ذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

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