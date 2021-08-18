تشغيل مستشفى ميداني بمهرجان ولي العهد للهجن

ضمن المشاركة المجتمعية للخدمات الصحية بوزارة الدفاع

شاركت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، والتي تُقام بميدان الطائف التاريخي، وذلك ضمن المشاركة المجتمعية للخدمات الصحية بوزارة الدفاع ومساندة وزارة الصحة.

وشملت مشاركة الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع تشغيل مستشفى ميداني متنقل تابع لإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف يقدم خدماته للزوار، والعاملين بالمهرجان من خلال عيادات للفحص والتشخيص وغرف عمليات صغرى وأيضًا فريق تثقيف صحي متكامل.