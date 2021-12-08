محافظ الأفلاج يكرم المتميزين في العمل الخيري والتطوعي

بالتزامن مع يوم التطوع السعودي العالمي

كرّم محافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري المتميزين في العمل الخيري والتطوعي بالمحافظة، وذلك بدعم من الدكتور محمد بن سعود الجذلاني عن والده وبتنظيم ورعاية جمعية الأفلاج الخيرية في مركز التنمية الاجتماعية .

جاء ذلك في الحفل الذي أقيم بالتزامن مع يوم التطوع السعودي العالمي وحضره مدير مركز التنمية الاجتماعية معجب الكبيري وعدد من مسؤولي ومدراء ورؤساء الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمراكز الأهلية ولجان التنمية والفرق التطوعية وعدد من المتطوعين والمتطوعات بالمحافظة استعرض البرنامج الخاص بالفعاليات والمبادرات التي نفذت في هذا العام.

وشدد مدير مركز التنمية الاجتماعية على أهمية التطوع والتسابق في أعمال الخير في هذه البلاد المباركة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مؤكداً على أهمية غرس ثقافة العمل التطوعي لدى الأجيال القادمة بما يخدم الرؤية المجتمعية للوطن كما شكر الراعي الرسمي للحفل الدكتور محمد الجذلاني على رعايته ودعمه العمل الخيري والاجتماعي في المحافظة ومنها مبادرته بتكريم المتطوعين والعاملين في القطاع الخيري من الموظفين والمدراء التنفيذين والمتطوعين .

وقال نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج سعد بن مبارك الزعير في كلمة عن المتطوعين أشاد فيها بأعمال المتطوعين وجهودهم التطوعية، بعد ذلك تم تكريم الفائزين بجائزة الدكتور محمد بن سعود الجذلاني عن والده رحمه الله.

وكانت "خيرية الأفلاج " عملت منذ أشهر على اختيار المتميزين من خلال العديد من لجان العمل لاستقبال ملفات المتنافسين وفرز المتقدمين .

يشار إلى أن خيرية الأفلاج سوف تقوم بتنفيذ هذه المبادرة سنوياً وتقيم حفلاً سنوياً بهذه المناسبة للنهوض بالعمل التطوعي والخيري بالمحافظة .