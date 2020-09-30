السفارة الكويتية في بغداد تفتح سجلاً للتعازي بوفاة الشيخ "الصباح"

لمدة ثلاثة أیام

أعلنت السفارة الكویتیة في بغداد، الیوم الأربعاء، فتح سجل للتعازي في وفاة الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت السفارة في بیان لها: إن السجل سیبقى مفتوحا لمدة ثلاثة أیام.

واستقبلت السفارة الیوم عددا من المعزین من كبار المسؤولین العراقیین وبینھم الأمین العام لمجلس النواب وممثلو عدد من السفارات والھیئات الدبلوماسیة المعتمدة في العراق.