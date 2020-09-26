أذرع "أردوغان" وتهديد بالقتل.. اعتداء على "فاضح النظام التركي" بالسويد

3 مجهولين ينهالون عليه ضرباً أمام منزله ونقل لمستشفى وخضع لفحوصات

تعرض رئيس تحرير موقع "نورديك" الاستقصائي السويدي، الصحافي التركي المقيم في السويد، عبدالله بوزكورت؛ لاعتداءٍ بالضرب من قِبل ثلاثة أشخاص.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن "بوزكورت"؛ معقباً على الحادث: "كنت أتعرّض لتهديدات تصل إلى حد القتل".

الصحافي التركي المعارض عبد الله بوزكورت؛ أوضح أنه تعرّض للضرب من قِبل ثلاثة أشخاص مجهولين أمام منزله بعد ظهر أمس الأول، مشيراً إلى أن حالته الصحية جيدة بعد أن خضع لفحوصات في المستشفى التي نُقل إليه.

"بوزكورت"؛ قال عبر "تويتر": "سأستمر في فضح الظلم والجور الموجود في تركيا من خلال المنصات العالمية".

يُشار إلى أن "بوزكورت"؛ يكتب في تقاريره عن العمليات غير القانونية لجهاز الاستخبارات التركية، والجماعات الراديكالية المتطرفة، والذراع الطولى لـ"أردوغان" خارج البلاد.