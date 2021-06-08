بالفيديو.. الرئيس الفرنسي يتعرض لصفعة من مواطن أثناء جولة داخلية

عناصر الأمن تلقي القبض على المنفذ فورًا

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصفعة من مواطن أثناء جولة داخلية قام بها اليوم الثلاثاء في منطقة لادروم الفرنسية.
ونشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيل فيديو يظهر لحظة تعرض ماكرون للصفعة وإلقاء عناصر الأمن القبض على المنفذ فور وقوع الحادث.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 04:39 PM

عناصر الأمن تلقي القبض على المنفذ فورًا

بالفيديو.. الرئيس الفرنسي يتعرض لصفعة من مواطن أثناء جولة داخلية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصفعة من مواطن أثناء جولة داخلية قام بها اليوم الثلاثاء في منطقة لادروم الفرنسية.
ونشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيل فيديو يظهر لحظة تعرض ماكرون للصفعة وإلقاء عناصر الأمن القبض على المنفذ فور وقوع الحادث.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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