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قالت: خلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي ePAS قد يؤدي إلى وقوع حادث

"التجارة" تعلن عن استدعاء 58 مركبة بنتلي "Continental GT"

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 58 مركبة بنتلي"Continental GT" 2018؛ لخلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي (ePAS) قد يؤدي إلى فقدان مؤقت للنظام أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية صعوبة توجيه المركبة وخطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.