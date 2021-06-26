"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 26 يونيو 2021، تسجيل 1301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 482003 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1376 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 463004 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7760 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11239 والحالات الحرجة 1450 حالة.