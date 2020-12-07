"إثراء" يعلن الموعد النهائي للمشاركات في مسابقة تطوير المساجد

تستهدف المتخصّصين المحليين والدوليين من المعماريين والمصممين

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، تاريخ 13 جمادى الأولى المقبل، موعدًا نهائيًا لتلقي المشاركات في "مسابقة الأبحاث والأوراق العلمية الخاصة بتطوير وعمارة المساجد".

وتستهدف المسابقة المتخصّصين المحليين والدوليين من المعماريين والمصممين والفنانين والحرفيين والشعراء والكتّاب والباحثين والمؤرخين ومشرفي وأمناء المتاحف، لتقديم أبحاثهم وأفكارهم التي تركّز على تطوير المساجد في البنية المعمارية والزخارف الداخلية والخارجية للمسجد.
يأتي ذلك بهدف المشاركة في المؤتمر الدولي للمساجد وعمارتها الذي من المقرّر أن ينظّمه "إثراء" خلال الفترة المقبلة.

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء

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07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 04:10 PM

تستهدف المتخصّصين المحليين والدوليين من المعماريين والمصممين

"إثراء" يعلن الموعد النهائي للمشاركات في مسابقة تطوير المساجد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، تاريخ 13 جمادى الأولى المقبل، موعدًا نهائيًا لتلقي المشاركات في "مسابقة الأبحاث والأوراق العلمية الخاصة بتطوير وعمارة المساجد".

وتستهدف المسابقة المتخصّصين المحليين والدوليين من المعماريين والمصممين والفنانين والحرفيين والشعراء والكتّاب والباحثين والمؤرخين ومشرفي وأمناء المتاحف، لتقديم أبحاثهم وأفكارهم التي تركّز على تطوير المساجد في البنية المعمارية والزخارف الداخلية والخارجية للمسجد.
يأتي ذلك بهدف المشاركة في المؤتمر الدولي للمساجد وعمارتها الذي من المقرّر أن ينظّمه "إثراء" خلال الفترة المقبلة.

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مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء

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