إطلاق نار بمركز تجاري أمريكي.. دماء وجثة والمهاجم طليق

الكاميرات تشير إلى أن مطلق النار كان يعرف الضحية واستهدفه

قُتل شخص على الأقل في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ضواحي مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة؛ وفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية محلية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة الأمريكية، بحسب "رويترز": إن الرجل الذي أطلق النار في مركز "أورلاندو بارك" التجاري لا يزال طليقاً؛ وفق ما ذكرته صحيفة "ميامي هيرالد"، وإن الرجل القتيل يبلغ من العمر 19 عاماً.

وأفادت بأن القتيل أصيب بالرصاص، وتمكن من الهرب قبل أن يسقط خارج متجر لبيع الملابس، وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.

وقال نائب قائد الشرطة جوزيف ميتشل: إن أحد المارة أصيب بجروح في رجليه جراء الحادث، ووصف إطلاق النار بأنه "حادث معزول".

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة رجلاً يهرب من المركز التجاري؛ لكن من غير الواضح ما إذا كان يواصل مشياً على الأقدام أو يدخل بالسيارة.

وأوضح ميتشل أن التسجيلات تشير إلى أن مطلق النار كان يعرف الضحية، وأنه كان "مستهدفاً".