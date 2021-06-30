الهيئة الاستشارية توصي بقاعدة بيانات لجميع الكوادر الطبية العاملة خارج الباحة

بحيث تتم الاستفادة من التخصصات على مدار الساعة وإضافة فرص تطوعية

أوصت الهيئة الاستشارية الصحية بالباحة بعمل قاعدة بيانات لجميع الكوادر الطبية العاملة خارج المنطقة مع تخصصاتهم وعمل جدول دوري لجميع الكوادر بحيث تتم الاستفادة من التخصصات على مدار الساعة وإضافة فرص تطوعية.

جاء ذلك ظهر اليوم الأربعاء في الاجتماع التشاوري الأول للهيئة الاستشارية الصحية بالباحة -عبر الاتصال المرئي- مع مدير الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور سمير الشهراني.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، حيث تداول المجتمعون النقاش حول محاور اللقاء كتفعيل منصة التطوع للممارسين الصحيين بهدف توفير الاحتياج القائم في بعض التخصصات وجدولتها وسبل تطويرها والاستفادة منها وكيفية توزيع التخصصات الدقيقة للأطباء مع تشجيع القطاع الخاص المشاركين بمشروعات صحية مع تحفيز رجال الأعمال من أجل الاستثمار في المجالات الطبية.

وقد خرج المجتمعون بعددٍ من التوصيات التي كان أبرزها عمل قاعدة بيانات لجميع الكوادر الطبية العاملة خارج المنطقة مع تخصصاتهم وعمل جدول دوري لجميع الكوادر بحيث تتم الاستفادة من التخصصات على مدار الساعة وإضافة فرص تطوعية عبر منصة “تطوع” على الرابط : https://volunteer.srca.org.sa/#!/ar/home ، لتسجيل الكوادر بها للاستفادة من ساعات التطوع كما ترفع الاقتراحات لمقام إمارة منطقة الباحة حيث بلغ عدد المتطوعين عبر المنصة أكثر من ٣٠٠ ممارس صحي متطوع.

وأوضح أمين الهيئة الاستشارية الدكتور عصام بن سعد الغامدي أن من أهداف الهيئة الاستشارية دعم وتعزيز الكوادر الصحية المتمكنة، إضافة إلى تقديم خدمات نوعية على صعيد التوعية والوقاية والتشخيص والعلاج، وتفعيل برنامج التمكين البيئي لذوي الاحتياجات الخاصة وحث كل القطاعات الحكومية والخاصة لتكون صديقة لذوي الهمم بجميع أطيافهم، مع تعزيز ثقافة البذل والعطاء والمشاركة الإنسانية والمجتمعية ومساندة إدارة الشؤون الصحية بالباحة بتقديم الاقتراحات التي تُسهم في تطوير القطاع الصحي الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي بمنطقة الباحة والتحفيز على الأعمال التطوعية في القطاع الصحي.