عودة 19 ألف طالب وطالبة غدًا لمقاعدهم بتعليم سراة عبيدة

مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، استعداداتها لعودة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد، لمقاعد الدراسة، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام ١٤٤١/١٤٤٠هـ في قطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان

وقال مدير التعليم، د.حسن العلكمي، إن إدارته عملت ومنذ وقت مبكر وفق خطط مدروسة، ووزعت الأدوار العملية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإدارة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة من أول حصة دراسية.

وأضاف: على جميع قادة وقائدات المدارس ضرورة إعطاء هذا الأمر جل عنايتهم واهتمامهم، والتأكيد على أولياء الأمور بانتظام الدراسة من أول يوم دراسي مع بداية الفصل الدراسي الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.

وأكد أن إدارة التعليم عملت على توفير كامل التجهيزات المدرسية لبداية جادة، وجرى ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

وهنأ "العلكمي" منسوبي ومنسوبات تعليم سراة عبيدة، وأبناءه وبناته الطلاب والطالبات في المدارس، بعودتهم لمقاعد الدراسة بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والتمتع بالإجازة السعيدة.

وشدد على أن البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الثاني، ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الأهداف المنشودة للتعليم في هذا الوطن الغالي.