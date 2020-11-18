"كورونا" يباغت 5391 مغربيًا في يوم واحد

تسجيل 81 وفاة جديدة

سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 306995 حالة إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 81 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 5013.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 253351 ألفًا و351.