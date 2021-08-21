الرياض.. مركز الأمانة 940 يستقبل قرابة 14 ألف بلاغ خلال أسبوع

بينها 893 بلاغاً خطيراً.. نفّذ منها 11 ألفاً و169 بنسبة رضا بلغت 92 %

استقبل مركز أمانة الرياض 940، ما يقارب 14 ألف بلاغ خلال أسبوع، بلغت نسبة الرضا فيها 92 بالمائة.

ونشر حساب المركز على تويتر، إحصائية أسبوعية تؤكّد أن البلاغات الواردة بلغت 13 ألفاً و657 بلاغاً، نُفذ منها 11 ألفاً و169، بنسبة 82%، محققة نسبة رضا بلغت 92%.

وبحسب إنفوجراف المركز، سجّلت البلاغات الخطيرة 893 بلاغاً؛ نسبة التنفيذ فيها 97%.