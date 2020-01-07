





5

قال: جازان سجّلت الأعلى في مناطق المملكة .. بلغت 31.6

الزعاق: طريف تسجل أقل درجة حرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن طريف والقريات سجّلتا أدنى درجة حرارة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال عبر حسابه في "تويتر":

1- أقل درجة حرارة سُجِّلت على #السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية تدنت إلى درجة واحدة تحت الصفر على #طريف #القريات.

2- أعلى درجة حرارة سُجِّلت على #السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 31.6 درجة على #جازان.