السعودية تفوز بعضوية لجنتين من لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

بتأييد جميع أعضاء المنظمة الدولية تأكيداً على المكانة الرفيعة للمملكة

نجحت المملكة العربية السعودية في الحصول على مقعد في لجنة العلوم والتكنولوجيا للتنمية (CSTD) للفترة من عام ٢٠٢١ - ٢٠٢٤م وفي لجنة مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية (CCPC) للفترة من عام ٢٠٢١ - ٢٠٢٣م وذلك في الانتخابات التي جرت عن بُعد أمس في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي فوز المملكة بعضوية تلك اللجان بتأييد جميع أعضاء الأمم المتحدة تأكيداً على المكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة، واستمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة على الصعيد العالمي في مختلف المجالات، لتؤكد مجدداً على أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة 2030م، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ونتيجة لجهود وزارة الخارجية والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة مع الدول الأعضاء.

وأعرب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بهذه المناسبة، عن سعادته بهذا النجاح، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات تؤكد على علاقاتها المتميزة بالمجتمع الدولي، وشراكتها المثمرة مع الأمم المتحدة وجميع هيئاتها ومنظماتها ولجانها المتخصصة، ودورها الفاعل في القرارات المهمة التي تتخذها، لاسيما وأنها تهدف إلى خدمة البشرية وإرساء العدل والسلام، وتحقيق التنمية بجميع صورها وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.