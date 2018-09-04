"المرأة العربية": نطالب بسحب "نوبل" من "توكل كرمان".. وشقيقها يهاجمها:"أنتِ دمية حوثية قطرية إيرانية"

بسبب مواقفها المعادية لوطنها ودورها في التقرير الأممي المليء بالمغالطات عن الحرب في اليمن

طالبت مؤسسة المرأة العربية اليوم في بيان صحفي لها بسحب جائزة نوبل للسلام التي سبق وأن مُنحت للناشطة اليمنية توكل كرمان.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن هذه السيدة ومن خلال مواقفها وتصريحاتها المعادية لوطنها اليمن ولجميع البلدان العربية والصديقة وبوقوفها إلى جانب دول وكيانات تسهم في دعم الإرهاب والحض على ممارسته وسعيها للإساءة إلى بلدان عُرفت باشعاعها الحضاري مثل مصر، قد أصبحت مصدراً لنشر الكراهية والعداء والبغضاء بين الشعوب، بما يعتبر خروجاً فاضحاً على أسس ومعايير هذه الجائزة التي تدعو إلى نشر قيم المحبة والسلام ونبذ الكراهية والتفرقة.

وأشار البيان إلى أن انتماء المدعوة توكل كرمان إلى حركة الإخوان المسلمين المصنفة منظمة إرهابية في كثير من بلدان العالم يعد خروجاً عن القيم والمعاني النبيلة التي تتجسد في منح هذه الجائزة الدولية، فقد أسهمت هذه الحركة في انتهاج أساليب وممارسات تدعو إلى العنف والاحتكام إلى السلاح وتصفية الخصوم بالقوة، وهو ما يعتبر من الأسباب الموجبة للمطالبة بتجريد توكل من الجائزة.

وقال محمد الدليمي الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية إن المؤسسة باشرت بالتواصل مع منظمات وهيئات عربية وعالمية ومراكز أبحاث ورجال قانون من أجل التنسيق لانطلاق حملة دولية موجهة للأكاديمية السويدية مانحة الجائزة بضرورة تصحيح هذا الوضع المسيء لصورة جائزة نوبل من خلال منحها لمثل هذه الشخصيات المغمورة والمناهضة لمبادئ الجائزة.

وأضاف قائلاً: إننا نسعى إلى تشكيل وفد من شخصيات قانونية وأدبية وإعلامية بارزة لزيارة مقر الأكاديمية السويدية في استوكهولم قريباً؛ لتسليم القائمين عليها ملفاً موثقاً ومتكاملاً بانتهاكات وتجاوزات ومخالفات توكل كرمان، والتي تتعارض كلياً مع شروط منح جائزة نوبل.

وفي ذات السياق هاجم طارق كرمان شقيقته اتوكل كرمان واصفاً إياها بأنها أحد الأيادي القطرية الإيرانية لتخريب وتدمير اليمن.

وقال في تغريدات عبر حسابه في "تويتر": "أنتِ أحد الأيادي الحوثية القطرية الإيرانية التي كتَبَتْ ذلك التقرير الأممي الصفيق، التقرير غير المنصف الذي اعده فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الانسان والمليء بالمغالطات عن الحرب في اليمن، وأنت مِن أول من يجب محاكمتهم بخيانة الوطن والشعب والجمهورية والعروبة والإسلام". وأضاف: "للأسف يا شقيقتي.. لقد آثرتِ أن تكوني دميةً في يد قطر وتكوني عدوة لمعظم الشعوب العربية على أن تكوني رمزاً محترماً للجميع".

وتابع في تغريدة أخرى: "شقيقتي المتحوثة توكل.. من يقوم بإبادة الشعب اليمني وحصاره ونهب ثرواته وتجويعه هم أصدقاؤك الحوثيين وبدعم من ولية نعمتكم وولية نقمتنا قطر ومليارات التحالف تذهب لدعم الشرعية والجيش الوطني والمقاومة ولولا تخاذلك أنت وحزبك وخيانة قطر للتحالف لتحررت اليمن في الأشهر الأولى من الحرب".