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أكدت أن بعض المواقف المحيطة به مجانية

أمانة الطائف تُصدر توضيحًا حول استثمار شركة مواقف مول تجاري

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أصدرت أمانة الطائف توضيحًا حول استثمار شركة موقفَ سيارات عائدًا لمول تجاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ضمن خدمة الصالح العام، وبما يضمن انسيابية التدفق المروري.



وقالت الأمانة في بيان لها: "إنه بناء على ما نشرته صحيفة (سبق) يوم الخميس تحت عنوان (بالتنسيق مع أمانة الطائف.. شركة تستثمر مواقف مول تجاري.. ومواطنون يشتكون)، تود أمانة الطائف أن توضح أن مواقف السيارات الداخلية والخارجية كافة مجانية عدا المواقف المحيطة بالمول من الجهتين الشمالية والغربية، التي تتبع أمانة الطائف إشرافيًّا، وتقوم الأمانة بإدارتها وتنظيمها بما يخدم الصالح العام، وكما هو معمول به في العديد من المدن حول العالم".



وأضافت بأنها "تؤكد أن إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المساحات لساعات محددة من اليوم يتيح للمتسوقين إيجاد مواقف لمركباتهم عند ارتياد المواقع التجارية، ويُمكِّن من سرعة إشغار الموقف لمستفيد آخر، ومنع الزحام، ويساعد في انسيابية التدفق المروري، خاصة في أوقات الذروة".



وشدَّدت أمانة الطائف على حرصها على الاستجابة لما يُطرح في وسائل الإعلام، وتحقيق المرجو منها في خدمة ومتابعة اهتمامات القراء والمتابعين.