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تبدأ بتحديد المستفيد والإجابة على الأسئلة الصحية ثم اختيار المكان والتاريخ

في 6 خطوات .. "توكلنا" يتيح حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11عاماً

كشف تطبيق توكلنا عن إمكانية حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً من خلال التطبيق .

وتفصيلاً، أوضح التطبيق بعد الدخول على أيقونة الخدمات واختيار لقاح كورونا من الخدمات الصحية ثم تحديد المستفيد أو التابع ثم اختيار حجز موعد لقاح كورونا ثم أجب على الأسئلة الصحية ثم اختيار مركز التطعيم ثم تحديد التاريخ والوقت وتأكيد الموعد .