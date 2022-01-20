"صحة عسير" تضبط 81 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت 3600 جولة رقابية لمتابعة التدابير الوقائية

نفّذت "صحة عسير" 3600 زيارة ميدانية خلال شهر ديسمبر الماضي 2021م، قامت خلالها الفرق الميدانية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في المنشآت الصحية الخاصة، وأسفرت عن ضبط 81 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وقالت "صحة عسير" إنه تم القيام أيضاً بـ48 زيارة على المجمعات المتخصصة التي يتوفر بها أقسام الجلدية والتجميل لضبط المخالفات المتعلقة بالكوادر غير المرخصة، أو وجود مجمعات تقوم باستخدام الليزر في هذه الأقسام دون وجود طبيب، وضبط عدد 6 مجمعات مخالفة.

وقامت الفرق الميدانية خلال أسبوع بتنفيذ 489 زيارة ميدانية على جميع صيدليات المنطقة للتأكد من مدى توفر الأدوية بصيدليات المنطقة، وإحالة 85 صيدلية غير ملتزمة بتوفير الأدوية إلى لجان المخالفات.