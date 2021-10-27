شرطة مكة: القبض على شخص تسبَّب في مشاجرة بأحد الأماكن العامة بجدة

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل لفرع النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للجهات الأمنية بالمنطقة عن تحديد هوية الشخص المتسبب فيها، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443 10:31 PM

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل لفرع النيابة العامة

شرطة مكة: القبض على شخص تسبَّب في مشاجرة بأحد الأماكن العامة بجدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للجهات الأمنية بالمنطقة عن تحديد هوية الشخص المتسبب فيها، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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