"شرطة مكة" تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأحيل لجهة الاختصاص

صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.