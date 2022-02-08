"شرطة مكة" تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأحيل لجهة الاختصاص

صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.

مكة المكرمة شرطة مكة القات

2

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 12:43 AM

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأحيل لجهة الاختصاص

"شرطة مكة" تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

2 1,263

صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مكة المكرمة شرطة مكة القات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022