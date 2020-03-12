بالفيديو ... طائرات "تقلع" بلا ركاب والسبب قانون 80 .. تعرّف عليه

تخفيض أعداد الرحلات إلى النصف

يسيطر الإرباك على حركة النقل الجوي في العالم بعد أن أصبحت مقاعد الطائرات في أوروبا شبه شاغرة من الركاب أو بلا ركاب، إذ تجد شركات الطيران نفسها وفق القانون الأوروبي 20-80 مجبرة على مواصلة رحلاتها الجوية وإلا واجهت خطر فقدان المجال المخصص لها في المطارات.

وينبغي على الخطوط الجوية وفق هذا القانون الأوروبي أن تعمل بنسبة 80% من حجم المجال المخصص لها وإذا لم تقم بذلك فإنها تفقد حقوقها في السنة الموالية.

وقد بدأت الخطوط الجوية بالفعل بخفض عدد رحلاته، فقد قررت شركة لوفتهانزا الألمانية إلغاء أكثر من 7 آلاف رحلة إلى غاية نهاية الشهر الحالي، كما أعلنت مجموعة الخطوط الفرنسية والخطوط الملكية الهولندية (كي إل أم) إلغاء حوالي 3600 رحلة وفقًا ليورو نيوز

من جانبها ألغت خطوط إيطاليا جميع رحلاتها في مطار ميلان الأول وخفضت رحلات أخرى على مطار المدينة الثاني ويخضع جميع الوافدين إلى مطار روما والمغادرين إياه باتجاه دول خارج منطقة شينغن إلى اختبارات صحية وينبغي عليهم المرور عبر ماسح ضوئي حراري لقياس درجة الحمى في حال اكتشاف إحدى الحالات