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أكدت الاستدلالات الأولية وجود بلاغات اعتداء بالضرب والتهديد والقذف من قبل طليقته بحقه

"شرطة مكة" تطيح بمواطن نشر ادعاءات في أحد مواقع التواصل تحوي مضامين مسيئة لعدة جهات

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن نشر ادعاءات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى وجود بلاغات اعتداء بالضرب والتهديد والقذف من قبل طليقته بحقه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.