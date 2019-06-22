بعد سباق مع "التويجري".. "المطوع" رئيسًا للرائد حتى 2023

أنتخب فهد المطوع رئيساً لنادي الرائد لمدة أربع سنوات مقبلة بعد فوزه بالانتخابات التي جرت مساء اليوم، متقدماً على منافسه يوسف التويجري بفارق كبير من الأصوات، حيث حصل على 3345 صوتاً بينما تحصل التويجري على 308 أصوات فقط .

وضمت قائمة فهد المطوع كلاً من: على السنيدي، أحمد العييري، صالح المرشود، طارق الفرج، ثامر الناصر، سليمان التويجري، عبدالعزيز الرشود، وعبدالله المشيطي.

يذكر أن المرشح الثالث منصور العشاب قرر الانسحاب من سباق الرئاسة في الليلة التي سبقت الاقتراع.