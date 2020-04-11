إيطاليا تسجل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 619 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 570 في الإحصائية السابقة، ووصل المؤشر الإجمالي إلى 19468 بعدما كان 18849 يومًا الجمعة. وفقاً لروسيا اليوم.