"مسك الخيرية" تستدعي تاريخ جدة قبل 9 عقود بتقنية "الهولوجرام"

خلال عمل مسرحي يستعرض ويجسد أهم الأحداث التي شهدتها

وظف مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، تقنية الهولوجرام في عرض الأعمال المسرحية في مبادرة "مسك جدة التاريخية"، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، في الأعمال الدرامية والمسرحية، حيث جسد المسرح بهذه التقنية منطقة جدة التاريخية قبل تسعة عقود في عمل مسرحي تحت عنوان "حكاية جدو".

واستطاعت المسرحية التي تعرض يومياً في الفعاليات على ثلاث فترات، من اختصار الزمن وتعريف جيل الألفية بمكنونات تلك الحقبة المهمة في التاريخ السعودي، عبر مسرح روعي في تصميمه الطراز الكلاسيكي، والستائر الحمراء، والمقاعد الخشبية المغطاة بالأقمشة الديكورية التي سادت في المنطقة، والمكان أشبه ما يكون بقطعة فنية أصيلة.

وتتناول المسرحية قصة أحد الأجداد وهو يسرد لحفيده، طفولته في المنطقة التاريخية داخل سور المدينة القديم، مستعرضاً أهم الأحداث التي شهدتها مثل قوافل الحجيج، والأعمال التجارية، وأهم الشخصيات التي زارتها، ولجذب تفاعل الحضور تم تجسيد ذلك أمامهم من خلال إسقاط ضوئي “Projection” على شاشة عرض شفافة موضوعة أمام الممثلين المسرحيين بالاستعانة بتقنية الهولوجرام.

وتنوع الحضور بين نساء ورجال صغاراً وكباراً، ولا يكاد يمر العرض إلا والمقاعد مكتملة، فالعديد منهم عبر عن إعجابه بمسرحية "حكاية جدو"؛ لكونه أحدث عمل تاريخي جسد جدة القديمة، من خلال عرض ممتع ثرى بالمعلومات، حيث استطاعت تقنية "الهولوجرام" استحضار التاريخ بكل تفاصيله ومشاهداته على أرض الواقع.

والهولوجرام عبارة عن عرض مرئى يقوم بإعادة إنشاء الصورة بطريقة عالية الجودة، لتطفو الصورة في الهواء كمجسم هلامي ثلاثـي الأبعاد ويظهر كطيف مـن الألوان يتجسد على الشكل المراد عرضه، ويعود تاريخها إلى عام 1947م، على يد العالم المجري (دينيس غابور) الذي حسن قوة تكبير الميكروسكوب الإلكتروني، وتأخر ظهورها بسبب موارد الضوء المتاحة في ذلك الوقت، والتي لم تكن متماسكة، أي أحادية اللون إلى عام 1960م وقت ظهور الليزر، وفي 1967م استطاع العالملن جيوديس أوباتنكس وإيميت ليث من جامعة ميشيغان، عرض أول هولوجرام.

ومن مميزات هذه التقنية، إمكانية مشاهدة الأجسام ورؤيتها من كل الاتجاهات، ومشاهدة العرض بصورة ثلاثية الأبعاد، والترويج لعدد من الأشياء في شكل حي وملموس.