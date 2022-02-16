تبدأ بـ "معشّر" وتنتهي بـ "عشراء".. تعرَّف على دورة إنتاج الإبل‎‎

دورة إنتاج تمتد لعامين متتاليين تتخللها مراحل متعددة بمسميات مختلفة

عند ملاك الإبل في الجزيرة العربية الكثير من المسميات لمراحل إنتاج الإبل وهي تعد بالفعل السائدة حالياً، إلا أن بعضها قد يختلف من منطقة لأخرى، حيث تمر الناقة بدورة إنتاج تمتد لعامين متتاليين وتتخلل هذه الدورة مراحل متعددة يطلق على كل مرحلة منها اسم مختلف يحاكي مراحل نمو الجنين.

تفصيلاً، تمر الناقة بمرحلة الحمل والإنتاج بأربع مراحل رئيسة، هي: "معشّر"، وهذه المرحلة تطلق عليها من بداية تكون الجنين في أسبوعه الأول حتى الشهر السادس تقريباً.

بعد ذلك تظهر علامات اللقاح "الحمل" على الناقة، حيث يكبر الثدي فيطلق عليها "لقحة"، وفي هذه المرحلة لها مسميات تطلق عليها حسب قرب الإنتاج، فيقال: "متلي" وهي الناقة في الأيام الأخيرة قبل الإنتاج، وكذلك يطلق عليها "ممر"، وهي مرور عام كامل على اللقاح، حيث يستمر حمل الناقلة من ١٢ إلى ١٣ شهراً.

ويطلق على الناقة من والدتها بـ "الخلفة "، وهذه المرحلة تكون على مرحلتين "مصّغر" وهي الخلفة خلال الأسبوع الأول من ولادتها، بعد ذلك تسمى "خلفة" وتستمر على ذلك المسمى نحو 5 أشهر، ثم يطلق عليها بعد ذلك اسم عشراء، وتستمر بهذا المسمى حتى يمنع جنينها من حليبها، حيث يسمى الجنين من الولادة حوار ويستمر بذلك الاسم حتى يمنع من حليبها، فيسمى مفرود وينتهي مسمى الناقة بعشراء بعد التزاوج وتكون الجنين، فتسمى في المرحلة الأولى من الحمل بـ "معشّر"، وهكذا تستمر فصول هذه الدورة الإنتاجية.