ناغورني كاراباخ تعلن ارتفاع عدد قتلاها إلى 673

منذ نشوب الصراع مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر

أعلنت وزارة الدفاع في إقليم ناغورني كاراباخ، اليوم الأحد، مقتل 40 جنديًّا آخر؛ ليرتفع عدد القتلى في صفوف العسكريين بالإقليم إلى 673 منذ نشوب الصراع مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر.

ووفق "رويترز"؛ فقد احتدم القتال ليصل إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات عندما راح ضحيته 30 ألف شخص.